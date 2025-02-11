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женский, родилась Неизвестно
Супруги
Каллистрат Максимов1839 г.р.
Дети
Гликерия Каллистратова1863 г.р.
Евдокия КаллистратовнаОколо 1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каллистрат Максимов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Гликерия Каллистратова
Отец ребёнка: Каллистрат Максимов
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Евдокия Каллистратовна
Отец ребёнка: Каллистрат Максимов
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область