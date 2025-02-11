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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Каллистрат Максимов1839 г.р.
Дети
Гликерия Каллистратова1863 г.р.
Евдокия КаллистратовнаОколо 1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каллистрат Максимов

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Гликерия Каллистратова

Отец ребёнка: Каллистрат Максимов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Евдокия Каллистратовна

Отец ребёнка: Каллистрат Максимов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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