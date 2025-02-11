Евдокия Каллистратовна
женский, родилась Около 1870, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.03.1892
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецКаллистрат Максимов1839 г.р.
Супруги
Сорокин Федор Яковлевич19.04.1863 г.р.
Дети
Сорокин (В Баку С 1920 Г.) Сергей Федорович07.10.1888 г.р.
Сорокин Прокопий Федорович07.07.1891 г.р.
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Рождение
Около 1870
Отец: Каллистрат Максимов
Мать: ?
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.10.1887
Рождение ребёнка
07.10.1888
Сын: Сорокин (В Баку С 1920 Г.) Сергей Федорович
Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
07.07.1891
Сын: Сорокин Прокопий Федорович
Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич
Смерть
01.03.1892