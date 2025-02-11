Евдокия Каллистратовна Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Каллистратовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1870, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.03.1892

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Каллистрат Максимов1839 г.р.
Супруги
Сорокин Федор Яковлевич19.04.1863 г.р.
Дети
Сорокин (В Баку С 1920 Г.) Сергей Федорович07.10.1888 г.р.
Сорокин Прокопий Федорович07.07.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Каллистрат Максимов

Мать: ?

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
23.10.1887

Муж: Сорокин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
07.10.1888

Сын: Сорокин (В Баку С 1920 Г.) Сергей Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
07.07.1891

Сын: Сорокин Прокопий Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор Яковлевич

Смерть
01.03.1892

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