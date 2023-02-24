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Добролюбов Спиридон Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: Добролюбов Петр Игнатьевич

Мать: Добролюбова Татьяна Стефановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Добролюбов Матвей Спиридонович

Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия Степановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1901

Сын: Добролюбов Сергей Спиридонович

Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия Степановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1906

Сын: Добролюбов Федор Спиридонович

Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия Степановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: Екатерина Спиридоновна

Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия Степановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добролюбова Евдокия Степановна

Смерть
Неизвестно
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