Добролюбов Спиридон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858
Рождение ребёнка
1893
Сын: Добролюбов Матвей Спиридонович
Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
26.09.1901
Сын: Добролюбов Сергей Спиридонович
Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
10.06.1906
Сын: Добролюбов Федор Спиридонович
Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Мать ребёнка: Добролюбова Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно