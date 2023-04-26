Добролюбова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добролюбова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Добролюбов Матвей Спиридонович

Отец ребёнка: Добролюбов Спиридон Петрович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1899

Сын: Добролюбов Андрей Спиридонович

Отец ребёнка: Добролюбов Спиридон Петрович

Рождение ребёнка
26.09.1901

Сын: Добролюбов Сергей Спиридонович

Отец ребёнка: Добролюбов Спиридон Петрович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1906

Сын: Добролюбов Федор Спиридонович

Отец ребёнка: Добролюбов Спиридон Петрович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: Екатерина Спиридоновна

Отец ребёнка: Добролюбов Спиридон Петрович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добролюбов Спиридон Петрович

Смерть
Неизвестно
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