Добролюбова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Сын: Добролюбов Матвей Спиридонович
Отец ребёнка: Добролюбов Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
13.10.1899
Сын: Добролюбов Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Добролюбов Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
26.09.1901
Сын: Добролюбов Сергей Спиридонович
Отец ребёнка: Добролюбов Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1906
Сын: Добролюбов Федор Спиридонович
Отец ребёнка: Добролюбов Спиридон Петрович
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: Екатерина Спиридоновна
Отец ребёнка: Добролюбов Спиридон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно