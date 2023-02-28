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Добролюбов Михей Петрович

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.08.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1848

Отец: Добролюбов Петр Игнатьевич

Мать: Добролюбова Татьяна Стефановна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
07.08.1848
Село Никитино, Церковь Михаила Архангела
Бракосочетание
12.10.1869

Жена: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

кроме 1867г
Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Добролюбов Василий Михеевич

Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Рождение ребёнка
16.05.1873

Сын: Добролюбов Патрикий Михеевич

Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Пинясова Татьяна Михеевна

Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1878

Сын: Добролюбов Семён Михеевич

Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Добролюбов Захар Михеевич

Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Добролюбов Петр Михеевич

Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Добролюбов Маркел Михеевич

Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Добролюбов Евфимий Михеевич

Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Добролюбов Яков Михеевич

Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1892

Дочь: Анна Михеевна

Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1897

Сын: Добролюбов Иоанн Михеевич

Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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