Добролюбов Михей Петрович
Место рождения
Дата рождения06.08.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Добролюбов Василий Михеевич
Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна
Сын: Добролюбов Патрикий Михеевич
Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна
Дочь: Пинясова Татьяна Михеевна
Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна
Сын: Добролюбов Семён Михеевич
Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна
Сын: Добролюбов Захар Михеевич
Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна
Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна
Сын: Добролюбов Маркел Михеевич
Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна
Сын: Добролюбов Евфимий Михеевич
Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна
Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна
Дочь: Анна Михеевна
Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна
Сын: Добролюбов Иоанн Михеевич
Мать ребёнка: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна