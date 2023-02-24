Добролюбов Патрикий Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1873
Рождение ребёнка
02.09.1902
Дочь: Марфа Патрикеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
11.11.1904
Дочь: Екатерина Патрикеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Евдокия Патрикиевна
Мать ребёнка: ?
д. Губашева
Рождение ребёнка
17.05.1910
Сын: Добролюбов Петр Патрикеевич
Мать ребёнка: ?
д. Губашева