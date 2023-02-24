Добролюбов Патрикий Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добролюбов Патрикий Михеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1873

Отец: Добролюбов Михей Петрович

Мать: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Рождение ребёнка
02.09.1902

Дочь: Марфа Патрикеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
11.11.1904

Дочь: Екатерина Патрикеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.07.1907

Дочь: Евдокия Патрикиевна

Мать ребёнка: ?

д. Губашева
Рождение ребёнка
17.05.1910

Сын: Добролюбов Петр Патрикеевич

Мать ребёнка: ?

д. Губашева
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