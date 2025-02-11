Добролюбов Захар Михеевич
мужской, родился 05.09.1880, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1882, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДобролюбов Михей Петрович06.08.1848 г.р.
МатьДобролюбова Мария Егоровна / Мария Георгиевна1848 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1880
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1882
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область