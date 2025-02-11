Добролюбов Захар Михеевич 05.09.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Добролюбов Захар Михеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.09.1880, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1882, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Добролюбов Михей Петрович06.08.1848 г.р.
Мать
Добролюбова Мария Егоровна / Мария Георгиевна1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1880

Отец: Добролюбов Михей Петрович

Мать: Добролюбова Мария Егоровна / Мария Георгиевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1882
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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