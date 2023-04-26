Добролюбов Василий Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобролюбов Василий Михеевич

Добролюбов Василий Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1871

Отец: Добролюбов Михей Петрович

Мать: Добролюбова Мария Егоровна/Георгиевна

Бракосочетание
23.01.1891

Жена: Добролюбова Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Добролюбов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1895

Сын: Добролюбов Стефан (Степан) Васильевич

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
14.10.1897

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1900

Сын: Добролюбов Иоанн (Иван) Васильевич

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Добролюбов Алексей (старший?) Васильевич

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
16.12.1902

Сын: Добролюбов Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1905

Сын: Добролюбов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Добролюбов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добролюбов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close