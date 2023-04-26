Добролюбов Василий Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1871
Бракосочетание
23.01.1891
Рождение ребёнка
10.07.1893
Сын: Добролюбов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
24.10.1895
Сын: Добролюбов Стефан (Степан) Васильевич
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
14.10.1897
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
29.03.1900
Сын: Добролюбов Иоанн (Иван) Васильевич
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Добролюбов Алексей (старший?) Васильевич
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
16.12.1902
Сын: Добролюбов Даниил Васильевич
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
08.03.1905
Сын: Добролюбов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
01.06.1907
Сын: Добролюбов Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добролюбов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Добролюбова Татьяна Антоновна
Смерть
Неизвестно