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Добролюбов Алексей Васильевич

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1905

Отец: Добролюбов Василий Михеевич

Мать: Добролюбова Татьяна Антоновна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
09.03.1905
Село Никитино, Церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
1930

Сын: Добролюбов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Добролюбова Акулина

Губашева, Николаевкого р-он Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добролюбова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добролюбов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Добролюбова Акулина

с. Губашево Николаевский район Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюра)

Мать ребёнка: Добролюбова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добролюбова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добролюбова Акулина

Смерть
Неизвестно
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