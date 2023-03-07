Добролюбов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1905
Крещение
09.03.1905
Село Никитино, Церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
1930
Сын: Добролюбов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Добролюбова Акулина
Губашева, Николаевкого р-он Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добролюбова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добролюбов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Добролюбова Акулина
с. Губашево Николаевский район Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюра)
Мать ребёнка: Добролюбова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добролюбова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добролюбова Акулина
Смерть
Неизвестно