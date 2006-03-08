Добролюбов Иван Алексеевич
Место рожденияГубашева, Николаевкого р-он Ульяновской обл.
Дата рождения1930
Дата смерти08.03.2006
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Добролюбов Алексей Васильевич
Мать: Добролюбова Акулина
Губашева, Николаевкого р-он Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
14.07.1956
Рождение ребёнка
27.12.1956
Сын: Добролюбов Василий Иванович
Мать ребёнка: Добролюбова Клавдия Ивановна
с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
31.01.1959
с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
27.09.1961
с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
28.09.1963
с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
08.03.2006