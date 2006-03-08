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Добролюбов Иван Алексеевич

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Место рождения

Губашева, Николаевкого р-он Ульяновской обл.

Дата рождения

1930

Дата смерти

08.03.2006

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Добролюбов Алексей Васильевич

Мать: Добролюбова Акулина

Губашева, Николаевкого р-он Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
14.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добролюбова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1956

Сын: Добролюбов Василий Иванович

Мать ребёнка: Добролюбова Клавдия Ивановна

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
31.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добролюбова Клавдия Ивановна

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
27.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добролюбова Клавдия Ивановна

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
28.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добролюбова Клавдия Ивановна

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добролюбова Клавдия Ивановна

Смерть
08.03.2006
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