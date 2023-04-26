Добролюбова (Канакова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Добролюбов Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Добролюбов Алексей Васильевич
Губашева, Николаевкого р-он Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добролюбов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добролюбов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Добролюбов Алексей Васильевич
с. Губашево Николаевский район Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюра)
Отец ребёнка: Добролюбов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно