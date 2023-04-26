Добролюбова (Канакова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобролюбова (Канакова) Акулина

Добролюбова (Канакова) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Добролюбов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Добролюбов Алексей Васильевич

Губашева, Николаевкого р-он Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
01.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добролюбов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добролюбов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Добролюбов Алексей Васильевич

с. Губашево Николаевский район Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюра)

Отец ребёнка: Добролюбов Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добролюбов Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добролюбов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close