Добролюбова (Пивкина) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1929
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
14.07.1956
Рождение ребёнка
27.12.1956
Сын: Добролюбов Василий Иванович
Отец ребёнка: Добролюбов Иван Алексеевич
с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
31.01.1959
с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
27.09.1961
с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
28.09.1963
с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно