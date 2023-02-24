Добролюбова (Пивкина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добролюбова (Пивкина) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1929

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
14.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добролюбов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
27.12.1956

Сын: Добролюбов Василий Иванович

Отец ребёнка: Добролюбов Иван Алексеевич

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
31.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добролюбов Иван Алексеевич

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
27.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добролюбов Иван Алексеевич

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
28.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добролюбов Иван Алексеевич

с. Губашево Николаевского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добролюбов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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