Добролюбова (Горбунова) Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добролюбова (Горбунова) Татьяна Антоновна

Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Горбунов Антон Григорьевич

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
23.01.1891

Муж: Добролюбов Василий Михеевич

Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Добролюбов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Добролюбов Василий Михеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1895

Сын: Добролюбов Стефан (Степан) Васильевич

Отец ребёнка: Добролюбов Василий Михеевич

Рождение ребёнка
14.10.1897

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Добролюбов Василий Михеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1900

Сын: Добролюбов Иоанн (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Добролюбов Василий Михеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Добролюбов Алексей (старший?) Васильевич

Отец ребёнка: Добролюбов Василий Михеевич

Рождение ребёнка
16.12.1902

Сын: Добролюбов Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Добролюбов Василий Михеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1905

Сын: Добролюбов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Добролюбов Василий Михеевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1907

Сын: Добролюбов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Добролюбов Василий Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добролюбов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Добролюбов Василий Михеевич

Смерть
Неизвестно
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