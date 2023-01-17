Игнатий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Сергеевич

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Сергей Петров

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Добролюбов Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Елена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 45
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Мать ребёнка: Елена

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
1840
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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