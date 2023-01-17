Игнатий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Сергей Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Добролюбов Петр Игнатьевич
Мать ребёнка: Елена
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 45
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
1840