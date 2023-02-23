Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Добролюбов Петр Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Сергеевич
Смерть
Неизвестно