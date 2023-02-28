Сергей Петров
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Петр (Кафкась)
Мать: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Данила Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Игнатий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Никита Сергеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1788
Сын: Матвей Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно