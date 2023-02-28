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Сергей Петров

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Петр (Кафкась)

Мать: Анна Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Данила Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Игнатий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Никита Сергеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Матвей Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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