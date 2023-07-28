Данила Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Сергей Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Алексей Данилов
Мать ребёнка: Марья Кирилова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Максим Данилович
Мать ребёнка: Марья Кирилова
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1807
Сын: Шалин Петр Данилов
Мать ребёнка: Марья Кирилова
Смерть
Неизвестно