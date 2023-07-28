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Данила Сергеев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Сергей Петров

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Алексей Данилов

Мать ребёнка: Марья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Максим Данилович

Мать ребёнка: Марья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1807

Сын: Шалин Петр Данилов

Мать ребёнка: Марья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно