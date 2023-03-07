Максим Данилович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиДо 1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Данила Сергеев
Мать: Марья Кирилова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрена Максимова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дементий Максимов
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Из Губашево Иван Максимович
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Иванова
Смерть
До 1874