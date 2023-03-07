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Максим Данилович

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

До 1874

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Данила Сергеев

Мать: Марья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрена Максимова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дементий Максимов

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Из Губашево Иван Максимович

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Иванова

Смерть
До 1874
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