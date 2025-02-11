Марья Иванова 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1776

умерла Неизвестно

Дети
Алексей Данилов1790 г.р.
Максим Данилович1793 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Алексей Данилов

Отец ребёнка: Данила Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1793

Сын: Максим Данилович

Отец ребёнка: Данила Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шалин Петр Данилов

Отец ребёнка: Данила Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

№8 ревизии - 33 | Перепись населения

Смерть
Неизвестно

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