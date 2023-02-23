Марья Иванова

Марья Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Алексей Данилов

Отец ребёнка: Данила Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Максим Данилович

Отец ребёнка: Данила Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1807

Сын: Шалин Петр Данилов

Отец ребёнка: Данила Сергеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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