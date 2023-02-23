Марья Иванова

Марья Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Алексей Данилов
Отец ребёнка: Данила Сергеев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Максим Данилович
Отец ребёнка: Данила Сергеев
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1807
Сын: Шалин Петр Данилов
Отец ребёнка: Данила Сергеев
Смерть
Неизвестно