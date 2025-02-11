Марья Иванова
женский, родилась 1776
умерла Неизвестно
Дети
Алексей Данилов1790 г.р.
Максим Данилович1793 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Алексей Данилов
Отец ребёнка: Данила Сергеев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Максим Данилович
Отец ребёнка: Данила Сергеев
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шалин Петр Данилов
Отец ребёнка: Данила Сергеев
Место жительства
28.04.1835
Смерть
Неизвестно