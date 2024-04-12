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Алексей Данилов

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Данила Сергеев

Мать: Марья Кирилова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев

Мать ребёнка: Агафья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Агафья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Василиса (Васса) Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Агафья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1836
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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