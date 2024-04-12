Алексей Данилов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Данила Сергеев
Мать: Марья Кирилова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Василиса (Васса) Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
1836