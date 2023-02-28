Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти18.02.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Алексей Данилов
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Гордеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильева
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Гордеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Гордеевна
Рождение ребёнка
03.01.1848
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Гордеевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Василиса (Васса) Гордеевна
Смерть
18.02.1863
Причина смерти: от чахотки