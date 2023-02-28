Василий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Алексеев

Василий Алексеев

avatar

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

18.02.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Алексей Данилов

Мать: Агафья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Гордеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильева

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Гордеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Гордеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1848

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Гордеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Василиса (Васса) Гордеевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
18.02.1863
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close