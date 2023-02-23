Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Василиса (Васса) Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Смерть
Неизвестно