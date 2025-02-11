Агафья 1792 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1792

умерла Неизвестно

Дети
Ефим (Яков) Алексеев1814 г.р.
Василий Алексеев1818 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ефим (Яков) Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Василиса (Васса) Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.