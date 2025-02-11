Агафья
женский, родилась 1792
умерла Неизвестно
Дети
Ефим (Яков) Алексеев1814 г.р.
Василий Алексеев1818 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ефим (Яков) Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Василиса (Васса) Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Данилов
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно