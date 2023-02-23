Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Василиса (Васса) Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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