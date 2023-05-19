Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Алексей Данилов

Мать: Агафья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Никонор Яковлев

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Семен Яковлев

Мать ребёнка: Дарья Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно