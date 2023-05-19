Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Алексей Данилов
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1839
Сын: Никонор Яковлев
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Семен Яковлев
Мать ребёнка: Дарья Андреева
Смерть
Неизвестно