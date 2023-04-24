Семен Яковлев
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев
Мать: Дарья Андреева
Бракосочетание
14.01.1866
Жена: Васса Васильева
Рождение ребёнка
01.10.1866
Дочь: Сергей Семенов
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
17.06.1868
Дочь: Агриппина Семенова
Мать ребёнка: Васса Васильева
Рождение ребёнка
24.03.1873
Сын: Артемий Семенович
Мать ребёнка: Васса Васильева
Смерть
Неизвестно