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Семен Яковлев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев

Мать: Дарья Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.01.1866

Жена: Васса Васильева

Рождение ребёнка
01.10.1866

Дочь: Сергей Семенов

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1868

Дочь: Агриппина Семенова

Мать ребёнка: Васса Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1873

Сын: Артемий Семенович

Мать ребёнка: Васса Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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