Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Никонор Яковлев
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Семен Яковлев
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев
Смерть
Неизвестно