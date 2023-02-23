Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Никонор Яковлев

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Семен Яковлев

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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