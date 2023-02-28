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Никонор Яковлев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев

Мать: Дарья Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Никонорова

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1859

Дочь: Дарья Никонорова

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1861

Сын: Федот Никоноров

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1864

Сын: Федосья Никонорова

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.10.1866

Дочь: Пелагея Никонорова

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.11.1867

Дочь: Неонила Никонорова

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1870

Дочь: Пелагея Никонорова

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.12.1871

Сын: Петр Никоноров

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1873

Дочь: Ирина Никонорова

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1874

Сын: Косьма Никоноров

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Васильева

Смерть
Неизвестно
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