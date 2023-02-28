Никонор Яковлев
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Яков (в крещ. - Ефим) Алексеев
Мать: Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Никонорова
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
13.03.1859
Дочь: Дарья Никонорова
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
22.02.1861
Сын: Федот Никоноров
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
21.01.1864
Сын: Федосья Никонорова
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
?.10.1866
Дочь: Пелагея Никонорова
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
?.11.1867
Дочь: Неонила Никонорова
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
29.09.1870
Дочь: Пелагея Никонорова
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
?.12.1871
Сын: Петр Никоноров
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
?.03.1873
Дочь: Ирина Никонорова
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
27.10.1874
Сын: Косьма Никоноров
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Васильева
Смерть
Неизвестно