Федосья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Никонорова

Отец ребёнка: Никонор Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1859

Дочь: Дарья Никонорова

Отец ребёнка: Никонор Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1861

Сын: Федот Никоноров

Отец ребёнка: Никонор Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1864

Сын: Федосья Никонорова

Отец ребёнка: Никонор Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.10.1866

Дочь: Пелагея Никонорова

Отец ребёнка: Никонор Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.11.1867

Дочь: Неонила Никонорова

Отец ребёнка: Никонор Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1870

Дочь: Пелагея Никонорова

Отец ребёнка: Никонор Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.12.1871

Сын: Петр Никоноров

Отец ребёнка: Никонор Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1873

Дочь: Ирина Никонорова

Отец ребёнка: Никонор Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1874

Сын: Косьма Никоноров

Отец ребёнка: Никонор Яковлев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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