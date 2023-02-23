Федосья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Никонорова
Отец ребёнка: Никонор Яковлев
Рождение ребёнка
13.03.1859
Дочь: Дарья Никонорова
Отец ребёнка: Никонор Яковлев
Рождение ребёнка
22.02.1861
Сын: Федот Никоноров
Отец ребёнка: Никонор Яковлев
Рождение ребёнка
21.01.1864
Сын: Федосья Никонорова
Отец ребёнка: Никонор Яковлев
Рождение ребёнка
?.10.1866
Дочь: Пелагея Никонорова
Отец ребёнка: Никонор Яковлев
Рождение ребёнка
?.11.1867
Дочь: Неонила Никонорова
Отец ребёнка: Никонор Яковлев
Рождение ребёнка
29.09.1870
Дочь: Пелагея Никонорова
Отец ребёнка: Никонор Яковлев
Рождение ребёнка
?.12.1871
Сын: Петр Никоноров
Отец ребёнка: Никонор Яковлев
Рождение ребёнка
?.03.1873
Дочь: Ирина Никонорова
Отец ребёнка: Никонор Яковлев
Рождение ребёнка
27.10.1874
Сын: Косьма Никоноров
Отец ребёнка: Никонор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонор Яковлев
Смерть
Неизвестно