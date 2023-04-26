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Василиса (Васса) Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

07.07.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.01.1848

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.07.1868
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натуральной
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