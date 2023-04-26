Василиса (Васса) Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти07.07.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
03.01.1848
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Смерть
07.07.1868
Причина смерти: натуральной