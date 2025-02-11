Матрёна Максимова 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрёна Максимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Максим Данилович1793 г.р.
Мать
Ульяна Иванова1794 г.р.
Супруги
Степан Антонов1829 г.р.
Дети
Агафья Степанова30.01.1848 г.р.
Ефимия Степанова02.09.1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Максим Данилович

Мать: Ульяна Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

33

Бракосочетание
20.01.1847

Муж: Степан Антонов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.01.1848

Дочь: Агафья Степанова

Отец ребёнка: Степан Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Рождение ребёнка
02.09.1850

Дочь: Ефимия Степанова

Отец ребёнка: Степан Антонов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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