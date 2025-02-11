Матрёна Максимова
женский, родилась 1825, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецМаксим Данилович1793 г.р.
МатьУльяна Иванова1794 г.р.
Супруги
Степан Антонов1829 г.р.
Дети
Агафья Степанова30.01.1848 г.р.
Ефимия Степанова02.09.1850 г.р.
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Рождение
1825
Отец: Максим Данилович
Мать: Ульяна Иванова
Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1847
Муж: Степан Антонов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1848
Дочь: Агафья Степанова
Отец ребёнка: Степан Антонов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
02.09.1850
Дочь: Ефимия Степанова
Отец ребёнка: Степан Антонов
Смерть
Неизвестно