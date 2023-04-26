Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти20.06.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрена Максимова
Отец ребёнка: Максим Данилович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дементий Максимов
Отец ребёнка: Максим Данилович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Из Губашево Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Данилович
Смерть
20.06.1874
Причина смерти: натурально