Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

20.06.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрена Максимова

Отец ребёнка: Максим Данилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дементий Максимов

Отец ребёнка: Максим Данилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Из Губашево Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Данилович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Данилович

Смерть
20.06.1874
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натурально
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