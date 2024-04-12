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из Губашево Иван Максимович

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Максим Данилович

Мать: Ульяна Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.06.1845

Жена: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гаврила Иванов

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Григорий Максимов

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1863

Сын: Антоний Иванов

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1865

Дочь: Ксенья Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1868

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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