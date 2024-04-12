из Губашево Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Максим Данилович
Мать: Ульяна Иванова
Бракосочетание
01.06.1845
Жена: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гаврила Иванов
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Григорий Максимов
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1863
Сын: Антоний Иванов
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
21.01.1865
Дочь: Ксенья Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
19.05.1868
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Смерть
Неизвестно