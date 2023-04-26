Дарья Васильевна
Место рожденияс.Барановка
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Василий Иларионов
с.Барановка
Бракосочетание
01.06.1845
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гаврила Иванов
Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Григорий Максимов
Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович
Рождение ребёнка
05.04.1863
Сын: Антоний Иванов
Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович
Рождение ребёнка
21.01.1865
Дочь: Ксенья Ивановна
Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович
Рождение ребёнка
19.05.1868
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович
Смерть
Неизвестно