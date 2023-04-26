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Дарья Васильевна

Место рождения

с.Барановка

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Василий Иларионов

Мать: не указана

с.Барановка
Бракосочетание
01.06.1845

Муж: Из Губашево Иван Максимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гаврила Иванов

Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Григорий Максимов

Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1863

Сын: Антоний Иванов

Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1865

Дочь: Ксенья Ивановна

Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1868

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Из Губашево Иван Максимович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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