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Петр (Кафкась)

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1686 г.р.

Мать

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ертишка Меняшкин

Мать: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Петр (Фетка)

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Егор Петров

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сергей Петров

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Сидор Петров

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Данилова

Смерть
Неизвестно
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