Петр (Кафкась)
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Ертишка Меняшкин
Мать: ?
Рождение ребёнка
1748
Сын: Петр (Фетка)
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Егор Петров
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Сергей Петров
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1764
Сын: Сидор Петров
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Данилова
Смерть
Неизвестно