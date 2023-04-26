Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1748 г.р.
Около 1749 г.р.
1750 г.р.
Около 1758 г.р.
1764 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Петр (Фетка)

Отец ребёнка: Петр (Кафкась)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Егор Петров

Отец ребёнка: Петр (Кафкась)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Сергей Петров

Отец ребёнка: Петр (Кафкась)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Михаил Петров

Отец ребёнка: Петр (Кафкась)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Сидор Петров

Отец ребёнка: Петр (Кафкась)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1785
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