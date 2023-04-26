Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1748
Сын: Петр (Фетка)
Отец ребёнка: Петр (Кафкась)
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Егор Петров
Отец ребёнка: Петр (Кафкась)
Рождение ребёнка
1750
Сын: Сергей Петров
Отец ребёнка: Петр (Кафкась)
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Михаил Петров
Отец ребёнка: Петр (Кафкась)
Рождение ребёнка
1764
Сын: Сидор Петров
Отец ребёнка: Петр (Кафкась)
Смерть
1785