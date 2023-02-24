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Петр (Фетка)

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Петр (Кафкась)

Мать: Анна Тимофеева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Роман Федоров

Мать ребёнка: Марфа Дементьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Аксинья Петрова

Мать ребёнка: Марфа Дементьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Филип Петров

Мать ребёнка: Марфа Дементьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Марфа Дементьева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клементий Федоров

Мать ребёнка: Марфа Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Дементьева

Смерть
Неизвестно
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