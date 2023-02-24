Петр (Фетка)
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Петр (Кафкась)
Мать: Анна Тимофеева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1773
Сын: Роман Федоров
Мать ребёнка: Марфа Дементьева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Аксинья Петрова
Мать ребёнка: Марфа Дементьева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1782
Сын: Филип Петров
Мать ребёнка: Марфа Дементьева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Марфа Дементьева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клементий Федоров
Мать ребёнка: Марфа Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Дементьева
Смерть
Неизвестно