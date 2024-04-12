Роман Федоров
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Петр (Фетка)
Мать: Марфа Дементьева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Алексей Романов
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Григорий Романов
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Агап Романов
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тихон Романов
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Иванова
Смерть
1837
Малая Глушица, Николаевский уезд Самарской губ.