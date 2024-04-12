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Роман Федоров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Петр (Фетка)

Мать: Марфа Дементьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Алексей Романов

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Григорий Романов

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Агап Романов

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Тихон Романов

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Иванова

Смерть
1837
Малая Глушица, Николаевский уезд Самарской губ.
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