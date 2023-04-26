Акулина Иванова
Место рождениядер. Андреевка
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Алексей Романов
Отец ребёнка: Роман Федоров
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Григорий Романов
Отец ребёнка: Роман Федоров
Рождение ребёнка
1805
Сын: Агап Романов
Отец ребёнка: Роман Федоров
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тихон Романов
Отец ребёнка: Роман Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Федоров
Смерть
Неизвестно