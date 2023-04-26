Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Иванова

Место рождения

дер. Андреевка

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Андреевка
Рождение ребёнка
1794

Сын: Алексей Романов

Отец ребёнка: Роман Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Григорий Романов

Отец ребёнка: Роман Федоров

Рождение ребёнка
1805

Сын: Агап Романов

Отец ребёнка: Роман Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Тихон Романов

Отец ребёнка: Роман Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Федоров

Смерть
Неизвестно
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