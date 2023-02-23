Марфа Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Роман Федоров

Отец ребёнка: Петр (Фетка)

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Аксинья Петрова

Отец ребёнка: Петр (Фетка)

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Филип Петров

Отец ребёнка: Петр (Фетка)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Петр (Фетка)

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клементий Федоров

Отец ребёнка: Петр (Фетка)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр (Фетка)

Смерть
Неизвестно
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