Марфа Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Роман Федоров
Отец ребёнка: Петр (Фетка)
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Аксинья Петрова
Отец ребёнка: Петр (Фетка)
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1782
Сын: Филип Петров
Отец ребёнка: Петр (Фетка)
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Петр (Фетка)
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клементий Федоров
Отец ребёнка: Петр (Фетка)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр (Фетка)
Смерть
Неизвестно