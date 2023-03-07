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Остафий Федорович

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

21.07.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Тюрина Екатерина Остафьевна

Мать ребёнка: Афимья (Ефимья) Васильева

Ульяновская область, с. Губашево
Рождение ребёнка
1826

Сын: Антон Остафьев

Мать ребёнка: Афимья (Ефимья) Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Павел (Евстафьев)

Мать ребёнка: Афимья (Ефимья) Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Евстафьев

Мать ребёнка: Афимья (Ефимья) Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1843

Дочь: Федосья Остафьева

Мать ребёнка: Афимья (Ефимья) Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 47; №10 ревизии - 36
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья (Ефимья) Васильева

Смерть
21.07.1870
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: натурально
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