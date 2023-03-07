Остафий Федорович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти21.07.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Тюрина Екатерина Остафьевна
Мать ребёнка: Афимья (Ефимья) Васильева
Ульяновская область, с. Губашево
Рождение ребёнка
1826
Сын: Антон Остафьев
Мать ребёнка: Афимья (Ефимья) Васильева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Павел (Евстафьев)
Мать ребёнка: Афимья (Ефимья) Васильева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Евстафьев
Мать ребёнка: Афимья (Ефимья) Васильева
Рождение ребёнка
25.05.1843
Дочь: Федосья Остафьева
Мать ребёнка: Афимья (Ефимья) Васильева
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 47; №10 ревизии - 36
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1870
Причина смерти: натурально