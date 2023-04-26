Афимья (Ефимья) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья (Ефимья) Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Тюрина Ксения Астафьевна

Отец ребёнка: Остафий Федорович

Ульяновская область, с. Губашево
Рождение ребёнка
1826

Сын: Антон Остафьев

Отец ребёнка: Остафий Федорович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Павел (Евстафьев)

Отец ребёнка: Остафий Федорович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Евстафьев

Отец ребёнка: Остафий Федорович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1843

Дочь: Федосья Остафьева

Отец ребёнка: Остафий Федорович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остафий Федорович

Смерть
Неизвестно
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