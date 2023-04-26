Афимья (Ефимья) Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Тюрина Ксения Астафьевна
Отец ребёнка: Остафий Федорович
Ульяновская область, с. Губашево
Рождение ребёнка
1826
Сын: Антон Остафьев
Отец ребёнка: Остафий Федорович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Павел (Евстафьев)
Отец ребёнка: Остафий Федорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Евстафьев
Отец ребёнка: Остафий Федорович
Рождение ребёнка
25.05.1843
Дочь: Федосья Остафьева
Отец ребёнка: Остафий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Остафий Федорович
Смерть
Неизвестно