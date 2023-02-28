Павел (Евстафьев)
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Остафий Федорович
Бракосочетание
07.?.1854
Жена: Ульяна Николаева
Рождение ребёнка
28.12.1854
Сын: Степан Павлов
Мать ребёнка: Ульяна Николаева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аксинья Павлова
Мать ребёнка: Ульяна Николаева
Рождение ребёнка
?.04.1858
Дочь: Матрона Павлова
Мать ребёнка: Ульяна Николаева
Рождение ребёнка
23.09.1860
Сын: Григорий Павлов
Мать ребёнка: Ульяна Николаева
Рождение ребёнка
05.01.1862
Сын: Михаил Павлов
Мать ребёнка: Ульяна Николаева
Рождение ребёнка
20.02.1865
Сын: Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Ульяна Николаева
Рождение ребёнка
11.02.1868
Сын: Федор Павлович
Мать ребёнка: Ульяна Николаева
Рождение ребёнка
22.01.1872
Сын: Игнатий Павлович
Мать ребёнка: Ульяна Николаева
Смерть
Неизвестно