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Павел (Евстафьев)

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Остафий Федорович

Мать: Афимья (Ефимья) Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1854

Жена: Ульяна Николаева

Рождение ребёнка
28.12.1854

Сын: Степан Павлов

Мать ребёнка: Ульяна Николаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аксинья Павлова

Мать ребёнка: Ульяна Николаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.04.1858

Дочь: Матрона Павлова

Мать ребёнка: Ульяна Николаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1860

Сын: Григорий Павлов

Мать ребёнка: Ульяна Николаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1862

Сын: Михаил Павлов

Мать ребёнка: Ульяна Николаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1865

Сын: Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Ульяна Николаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1868

Сын: Федор Павлович

Мать ребёнка: Ульяна Николаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1872

Сын: Игнатий Павлович

Мать ребёнка: Ульяна Николаева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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