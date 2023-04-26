Ульяна Николаева
Место рождениядер. Андреевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Андреевка
Бракосочетание
07.?.1854
Муж: Павел (Евстафьев)
Рождение ребёнка
28.12.1854
Сын: Степан Павлов
Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аксинья Павлова
Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)
Рождение ребёнка
?.04.1858
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)
Рождение ребёнка
23.09.1860
Сын: Григорий Павлов
Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)
Рождение ребёнка
05.01.1862
Сын: Михаил Павлов
Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)
Рождение ребёнка
20.02.1865
Сын: Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)
Рождение ребёнка
11.02.1868
Сын: Федор Павлович
Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)
Рождение ребёнка
22.01.1872
Сын: Игнатий Павлович
Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)
Смерть
Неизвестно