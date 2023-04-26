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Ульяна Николаева

Место рождения

дер. Андреевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Андреевка
Бракосочетание
07.?.1854

Муж: Павел (Евстафьев)

Рождение ребёнка
28.12.1854

Сын: Степан Павлов

Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аксинья Павлова

Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.04.1858

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1860

Сын: Григорий Павлов

Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1862

Сын: Михаил Павлов

Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1865

Сын: Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1868

Сын: Федор Павлович

Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1872

Сын: Игнатий Павлович

Отец ребёнка: Павел (Евстафьев)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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