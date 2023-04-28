Иван Евстафьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Евстафьев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Остафий Федорович

Мать: Афимья (Ефимья) Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1859

Сын: Евмент (Евмений) Иванов

Мать ребёнка: Акулина Павлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1861

Сын: Дорофей Иванов

Мать ребёнка: Акулина Павлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1865

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Акулина Павлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Архип Иванов

Мать ребёнка: Акулина Павлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1869

Дочь: Зиновья Ивановна

Мать ребёнка: Акулина Павлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.12.1873

Сын: Дорофей Иванов

Мать ребёнка: Акулина Павлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Павлова

Смерть
Неизвестно
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