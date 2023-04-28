Иван Евстафьев
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Остафий Федорович
Рождение ребёнка
09.09.1859
Мать ребёнка: Акулина Павлова
Рождение ребёнка
05.06.1861
Сын: Дорофей Иванов
Мать ребёнка: Акулина Павлова
Рождение ребёнка
10.02.1865
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Акулина Павлова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Архип Иванов
Мать ребёнка: Акулина Павлова
Рождение ребёнка
30.10.1869
Дочь: Зиновья Ивановна
Мать ребёнка: Акулина Павлова
Рождение ребёнка
29.12.1873
Сын: Дорофей Иванов
Мать ребёнка: Акулина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Павлова
Смерть
Неизвестно