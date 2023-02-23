Акулина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1859

Сын: Евмент (Евмений) Иванов

Отец ребёнка: Иван Евстафьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1861

Сын: Дорофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Евстафьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1865

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Евстафьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Архип Иванов

Отец ребёнка: Иван Евстафьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1869

Дочь: Зиновья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евстафьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.12.1873

Сын: Дорофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Евстафьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Евстафьев

Смерть
Неизвестно
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