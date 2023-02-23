Акулина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1859
Отец ребёнка: Иван Евстафьев
Рождение ребёнка
05.06.1861
Сын: Дорофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Евстафьев
Рождение ребёнка
10.02.1865
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Евстафьев
Рождение ребёнка
1867
Сын: Архип Иванов
Отец ребёнка: Иван Евстафьев
Рождение ребёнка
30.10.1869
Дочь: Зиновья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евстафьев
Рождение ребёнка
29.12.1873
Сын: Дорофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Евстафьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Евстафьев
Смерть
Неизвестно