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Егор Петров

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Петр (Кафкась)

Мать: Анна Тимофеева

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Аксинья Егорова

Мать ребёнка: Прасковья Митрофанова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара Егорова

Мать ребёнка: Прасковья Митрофанова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мавра Егорова

Мать ребёнка: Прасковья Митрофанова

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Митрофанова

Смерть
Неизвестно
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