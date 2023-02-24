Егор Петров
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Петр (Кафкась)
Мать: Анна Тимофеева
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Аксинья Егорова
Мать ребёнка: Прасковья Митрофанова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара Егорова
Мать ребёнка: Прасковья Митрофанова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мавра Егорова
Мать ребёнка: Прасковья Митрофанова
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Митрофанова
Смерть
Неизвестно