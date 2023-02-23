Прасковья Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Митрофанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Аксинья Егорова

Отец ребёнка: Егор Петров

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара Егорова

Отец ребёнка: Егор Петров

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мавра Егорова

Отец ребёнка: Егор Петров

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Петров

Смерть
Неизвестно
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