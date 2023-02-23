Прасковья Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Аксинья Егорова
Отец ребёнка: Егор Петров
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара Егорова
Отец ребёнка: Егор Петров
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мавра Егорова
Отец ребёнка: Егор Петров
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Петров
Смерть
Неизвестно