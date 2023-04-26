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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Василий (Шиндяйка)

Отец ребёнка: Ертишка Меняшкин

Рождение ребёнка
1733

Сын: Петр (Кафкась)

Отец ребёнка: Ертишка Меняшкин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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