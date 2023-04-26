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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Василий (Шиндяйка)
Отец ребёнка: Ертишка Меняшкин
Рождение ребёнка
1733
Сын: Петр (Кафкась)
Отец ребёнка: Ертишка Меняшкин
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно