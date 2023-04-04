Стырикович (Вакар) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стырикович (Вакар) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Около 1935

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Вакар Платон

Мать: Вакар (Маркова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стырикович Владимир Александрович

Отец ребёнка: Стырикович Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стырикович Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Стырикович Александр Александрович

Отец ребёнка: Стырикович Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
22.03.1885

Дочь: Кравчинская (Стырикович) Вера Александровна

Отец ребёнка: Стырикович Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
02.05.1886

Дочь: (Стырикович) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Стырикович Александр Григорьевич

Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.06.1889

Сын: Стырикович Григорий Александрович

Отец ребёнка: Стырикович Александр Григорьевич

Смерть
Около 1935

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