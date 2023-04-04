Стырикович (Вакар) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиОколо 1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Вакар Платон
Мать: Вакар (Маркова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стырикович Владимир Александрович
Отец ребёнка: Стырикович Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Стырикович Александр Александрович
Отец ребёнка: Стырикович Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
22.03.1885
Дочь: Кравчинская (Стырикович) Вера Александровна
Отец ребёнка: Стырикович Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
02.05.1886
Дочь: (Стырикович) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Стырикович Александр Григорьевич
Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.06.1889
Сын: Стырикович Григорий Александрович
Отец ребёнка: Стырикович Александр Григорьевич
Смерть
Около 1935