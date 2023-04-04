Кравчинская (Стырикович) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравчинская (Стырикович) Вера Александровна

Кравчинская (Стырикович) Вера Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1885

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1859 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1885

Отец: Стырикович Александр Григорьевич

Мать: Стырикович Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close