Кравчинская (Стырикович) Вера Александровна 22.03.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Кравчинская (Стырикович) Вера Александровна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 22.03.1885

Отец
Стырикович Александр Григорьевич1841 г.р.
Мать
Стырикович (Вакар) Вера1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1885

Отец: Стырикович Александр Григорьевич

Мать: Стырикович (Вакар) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.