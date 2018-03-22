Кравчинская (Стырикович) Вера Александровна
женский, родилась 22.03.1885
ОтецСтырикович Александр Григорьевич1841 г.р.
МатьСтырикович (Вакар) Вера1859 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности