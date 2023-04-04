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Стырикович Александр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стырикович Владимир Александрович

Мать ребёнка: Стырикович (Вакар) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стырикович (Вакар) Вера

Работа или профессия
Неизвестно
земский врач
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Стырикович Александр Александрович

Мать ребёнка: Стырикович (Вакар) Вера

Рождение ребёнка
22.03.1885

Дочь: Кравчинская (Стырикович) Вера Александровна

Мать ребёнка: Стырикович (Вакар) Вера

Рождение ребёнка
02.05.1886

Дочь: (Стырикович) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Стырикович (Вакар) Вера

Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.06.1889

Сын: Стырикович Григорий Александрович

Мать ребёнка: Стырикович (Вакар) Вера

Смерть
1905

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