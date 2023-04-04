Стырикович Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стырикович Владимир Александрович
Мать ребёнка: Стырикович (Вакар) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стырикович (Вакар) Вера
Работа или профессия
Неизвестно
земский врач
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Стырикович Александр Александрович
Мать ребёнка: Стырикович (Вакар) Вера
Рождение ребёнка
22.03.1885
Дочь: Кравчинская (Стырикович) Вера Александровна
Мать ребёнка: Стырикович (Вакар) Вера
Рождение ребёнка
02.05.1886
Дочь: (Стырикович) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Стырикович (Вакар) Вера
Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.06.1889
Сын: Стырикович Григорий Александрович
Мать ребёнка: Стырикович (Вакар) Вера
Смерть
1905